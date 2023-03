O actriță cunoscută de la Hollywood, găsită umblând goală pe stradă. A fost dusă la psihiatrie

Actrița Amanda Bynes, cunoscută pentru seriale precum "All that", "What a girl wants" sau "She's the Man", a fost plasată sub supraveghere psihiatrică după ce a fost găsită umblând goală pe stradă.

Actrița în vârstă de 36 de ani a fost dusă la o secție de poliție, unde o echipă de specialiști în sănătate mintală a plasat-o în regim de reținere psihiatrică, potrivit Daily Mail. Acest lucru presupune o supraveghere atentă timp de 72 de ore, dar perioada poate fi prelungită.

Amanda Bynes este în prezent spitalizată și probabil va primi îngrijiri timp de câteva zile. Anchetatorii nu cred că aceasta a fost rănită în timpul incidentului.

Profimedia

Această situație vine după ce actrița a renunțat sâmbătă să participe la un eveniment unde urma să își revadă colegii din serialul "All that", invocând o „boală necunoscută”, conform That's 4 Entertainment.

În anii 2000, Amanda Bynes era una dintre cele mai cunoscute actrițe adolescente de la Hollywood, însă cariera ei a luat o întorsătură nefericită atunci când au apărut probleme în viața ei personală.

Amanda Bynes a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe adolescente de la Hollywood după ce a apărut în serialul All That, din 1996 până în 2000. Fanii emisiunii au fost atât de încântați de prestația ei, încât Bynes a primit propriul serial, The Amanda Show, din 1999 până în 2002.

Profimedia

A urmat un alt serial de succes, What I Like About You, din 2002 până în 2006, după care a început o carieră de succes în filme, cu primul rol de pe marele ecran în pelicula Big Fat Liar (2002).

După Big Fat, Liar, Bynes a apărut în numeroase alte filme de succes, printre care se numără What a Girl Wants (2003), Robots (2005), She's the Man (2006, în care a jucat alături de Channing Tatum), Hairspray (2007, în care a jucat alături de John Travolta), and Easy A (2010, în care a jucat alături de actrița de Oscar Emma Stone).

