Numărul deceselor provocate de coronavirus crește în ritm alarmant. Sunt 1.600 de cazuri în toată lumea

Un semnal de alarmă privind epidemia cu coronavirus a fost dat la cel mai înalt nivel, în China. Însuşi preşedintele Xi Jinping a declarat că răspândirea virusului ucigaş se accelerează, în pofida măsurilor urgente luate de autorităţi.

Numărul deceselor a ajuns la 54, iar peste 56 de milioane de oameni sunt izolaţi în mai multe oraşe chineze.

Virusul care a pus omenirea în stare de alertă se răspândeşte şi în Europa. În Franţa sunt înregistrate deja 3 cazuri. În total, 11 ţări au anunţat îmbolnăviri cu coronavirus. Şi în Marea Britanie au fost controlate 30 de persoane suspectate că ar avea virusul, însă s-a dovedit că a fost o alarmă falsă.

La nivel mondial sunt peste 1.600 de cazuri de persoane infectate, majoritatea dintre acestea fiind în China. Situaţia este cu atât mai alarmantă cu cât în oraşul Wuhan, de unde a pornit epidemia, stocul de produse medicale este limitat.

Ţara se confruntă cu o situaţie gravă - acesta a fost mesajul preşedintelui chinez la o reuniune de urgenţă a guvernului, chiar în prima zi a Noului an chinezesc. Liderul de la Beijing a subliniat că virusul se răspândeşte cu viteză, iar oficialii au luat noi măsuri pentru a bloca răspândirea. Vorbim despre restricţii de circulaţie şi chiar închiderea restaurantelor şi a altor locuri publice unde se puteau aduna un număr mare de persoane.

Dr. Adam Kucharski, Epidemiolog: "Este din ce în ce mai îngrijorător. Asistăm la o creştere a numărului de cazuri în China, mai multe cazuri care apar la nivel internaţional şi nu doar cazuri în regiuni care sunt conectate cu Wuhan dar şi de Australia, Franţa, locuri care sunt îndepărtate şi care sugerează că această epidemie are ca rezultat numeroase cazuri."

În Wuhan, punctul zero al epidemiei, spaima şi frustrarea cresc de la ora la oră. Gările sunt păzite de soldați cu arme automate, iar responsabilii spun că rezervele de măşti şi medicamente sunt pe terminate. Printre victimele coronavirusului se numără şi unul dintre doctorii care i-au tratat pe primii pacienţi infectaţi.

450 de medici şi asistente din armata chineză au ajuns cu avionul în Wuhan, ca să se alăture echipelor locale, cu totul depăşite de situaţie.

Pe reţelele de socializare circulă scene disperate. Spitalele sunt luate cu asalt, aşa că posibili purtători ai virusului stau cu orele umăr la umăr cu alte sute de oameni care aşteaptă să le vină rândul în camera de gardă. În imagini se văd corturi rudimentare ridicate în parcările spitalelor pentru a putea primi surplusul de pacienţi.

Situația din China, descrisă de o româncă

O româncă, stabilită de câţiva ani în China, tocmai îşi vizitează familia din Gorj, profitând de zilele libere cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Jurnalista Ioana Gomoi povesteşte cum este trăită criza în Beijing, departe de zona focarului.

Ioana Gomoi: “Foarte multe măşti de la soldaţi. Soldaţii nu au voie să poarte mască în public. În momentul în care am văzut soldaţii cu mască, am conştientizat că se întâmplă ceva, e treabă serioasă şi trebuie să o luăm în serios. Cât de cât, e panică, evident că e panică. Am un rucsac plin de măşti, ni s-au dat măşti la muncă.

Între timp, autorităţile au extins carantina în cel puţin 12 localităţi din jurul oraşului Wuhan. Între zecile de milioane de oameni afectaţi de restricţii se numără şi occidentali.

Un profesor american, blocat şi el în Wuhan, recunoaşte că îl cam înfricoşează confuzia legată de durata măsurilor de carantină.

George Goodwin, profesor american: “Eu unul am ceva provizii să mă descurc o vreme. Dar unele rezerve se vor termina probabil în 4-5 zile. Am destul orez cât să mănânc numai orez în următoarele 2 luni. Dar, vă daţi seama că asta nu e de dorit. Problemă mare acum e că transportul public este îngheţat în oraş. Aşa că, şi dacă magazinele ar fi reaprovizionate, ar fi greu să ajungi la ele.”

Unii experţi sunt de părere că virusul va fi extrem de greu de stăpânit dacă se transmite înainte ca bolnavii să manifeste primele simptome. Este unul dintre motivele pentru care carantina instituită în centrul Chinei s-ar putea să nu aibă efectul scontat.

Virusul a ajuns deja în Europa

Pe de altă parte, Franţa a confirmat oficial că virusul a fost depistat în cazul unor persoane sosite recent din Wuhan. Pacienţii sunt internaţi în izolare, în Paris şi Bordeaux. Numărul cazurilor e posibil să crească rapid.

Agnes Buzyn, ministrul francez al Sănătăţii: “Sunt multe puncte diferite de intrare în ţară când te întorci din China. Există vreo 60 de variante de conexiune. Călătorilor care se întorc în pariş li se spune ce au de făcut în caz de febră, dar nu avem control asupra celor care aterizează de pildă în Bruxelles şi apoi intră în ţară cu trenul ori maşina. În lumea de azi, e foarte greu să închizi graniţele. De fapt e chiar imposibil.”

Au apărut primele cazuri de îmbolnăvire şi în Australia, iar în Statele Unite s-au înmulţit. De altfel, un senator republican cere insistent instituirea de restricţii de călătorie între Statele Unite şi China. Însă, cel puţin deocamdată, preşedintele Trump s-a mărginit să laude eforturile şi transparenţă de care dă dovadă puterea de la Beijing.