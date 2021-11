Noua tulpină a ajuns în Europa. România riscă încă 70.000 de decese din cauza ratei foarte mici de vaccinare

Lovită năprasnic de valul al patrulea al pandemiei, Europa a intrat în alertă sporită după descoperirea, în Africa de Sud, a unei noi variante, mult mai agresive, a coronavirusului.

Experții suspectează că nouă tulpină este mult mai transmisibilă și, mai grav, prezintă o anumită rezistență la vacinurile actuale. Țările europene s-au grăbit să rupă legăturile aeriene cu sudul continentului african, dar noua tulpină a fost deja confirmată astăzi în Belgia. E vorba de o persoană nevaccinată, întoarsă din Egipt pe 11 noiembrie.

Israelul - unde, de asemenea, a fost detectat un caz și sunt suspecte alte două - ia în calcul decretarea stării de urgență.

"Exact asta ne mai lipsea", a reacționat candid și năucit ministrul german al sănătății. Chiar în aceste zile, Germania, Austria, Olanda ori Cehia bat zilnic recorduri la numărul de infectari.

Tulpina B.1.1.529 prezintă, potrivit experților britanici, o proteină spike radical diferită de cea identificată în varianta originală a coronavirusului, pe care se bazează vaccinurile antiCovid.

Citește și Ce știm până acum despre noua variantă de coronavirus descoperită și în Europa

Sajid Javid, U.K. Health Secretary: "Suntem îngrijorați că această nouă varianta prezintă un risc substanțial pentru sănătatea publică. Agenția privind siguranță sănătățîi publice din UK a clasat-o drept varianta de investigare cu înalta prioritate. Este singură tulpină cu această catalogare".

Dr. Susan Hopkins, Chief Medical Officer for UK Health Security Agency: "Nouă varianta are cele mai multe mutățîi observate vreodată la un coronavirus, cu 30 mai multe comparativ cu tulpină originală, și de două ori mai multe decât tulpină Delta".

Imunologi citați de revista Newsweek avansează ipoteza că noua tulpină ar fi putut să apară la o persoană cu sistemul imunitar compromis. Virusul ar fi înregistrat rapid o serie de mutățîi pe fondul infecției cronice de care suferea pacientul.

Professor Salim Abdool Karim, Former Chair, South Africa Ministerial Advisory Committee on COVID-19: "Are cele mai alarmante două caracteristici: prezintă mutațiile care au permis variantei Delta să fie mai transmisibilă decât altele, dar și mutățîi similare celor observate la tupinile Beta și Gama, care au o anumită rezistență la vaccinuri."

....dar și la tratamentul cu anticorpi monoclonali.

Chiar dacă până acum au fost secventiate sub 100 de cazuri cu această varianta, faptul că în Africa de Sud rată de infectare a crecut exponențial, de peste 4 ori, în ultimele două săptămâni, s-ar putea explică prin agresivitatea noii variante.

Dr. Susan Hopkins, Chief Medical Officer for UK Health Security Agency: "Deocamadata nu avem vești că ar provoca forme severe de boală în Africa de Sud, ceea ce e îmbucurător. Dar abia peste 2-3 săptămâni, chiar 6 săptămâni, vom ști mai multe".

David McKenzie, Johannesburg: "Nouă varianta a fost detectată inițial în Hong Kong la un călător venit din Africa de Sud, dar și în Israel, la cineva întors din Malawi. Deocamdată nu e clar cât de mult s-a răspândit deja".

Mai multe țări anulează zborurile dinspre Africa de Sud

Din precauție, Marea Britanie a dat tonul anunțand suspendarea curselor aeriene spre și dinspre Africa de sud, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho și Eswatini. Au urmat în cascadă anunțuri similare din Israel, Germania, Olanda, Franța ori Italia.

Dana Spinant, European Commission Spokesperson:

"Comisia Europeană propune, în strânsă coordonare cu statele membre să activeze frână de urgență, să sisteze zborurile dinspre sudul Africii. Nu vrem să permitem acestei variante să găsească breșe pentru a intră în Europa".

Prea târziu însă. După nici două ore, autoritățîle belgiene confirmau primul caz de infectare cu nouă tulpină sud-africană B.1.1.529. Este o persoană testată pe 22 noiembrie, la întoarcerea din străînătate.

Joseph Phaahla, South African Health Minister: "Aşa cum a apărut tulpină Delta în regiunea (indiana) Gauteng, putem fi siguri că, odată ce oamenii încep să circule tot mai mult în următoarele câteva săptămâni, (nouă tulpină) va fi peste tot".

Vestea despre detectarea noii variante a avut ecou și pe piețele financiare. Principalele burse europene și asiatice au înregistrat scăderi semnificative.

Francis Lun, CEO of GEO Securities Limited: "Nouă varianta cu potențial de a crește rată de infectare va da înapoi cu niște luni redresarea economică."

România riscă alte zeci de mii de decese

Și în acest context al apariției unei noi tulpini, România rămâne încă foarte vulnerabilă. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii Școlii Britanice pentru Igienă și Boli Tropicale, țară noastră are cea mai mare rată de imunizare obținută în urmă trecerii prin boală, de 70%. Cercetarea este bazată pe un calcul statistic al distribuției imunității în funcție de ratele de imunizare din fiecare țară și de distribuția pe grupe de vârstă. Chiar și așa, România riscă să mai înregistreze încă 70.000 de decese din cauza ratei foarte mici de vaccinare. Cifrele sunt realiste dacă ne gândim că doar de la debutul valului 4 și până acum am avut 20.000 de morți.

La nivel european, există riscul că încă 300.000 de oameni să moară. Printre țările cele mai amenințate se numără Germania, unde se estimează că mai pot muri încă 114.000 de persoane. O cifra imensă față de cea din Marea Britanie unde mai sunt prognozate doar 10 mii de decese. Având în vedere ratele mari de imunizare atât prin boală cât și prin vaccinare, cercetătorii care au realizat studiul cred că Regatul Britanic va fi și prima țară europeană care va ieși din pandemie.