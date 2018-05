Noua limuzină a lui Vladimir Putin, prezentată oficial. Imagini cu ”Bestia rusească”

Președintele rus, Vladimir Putin, a renunțat la Mercedesul blindat în favoarea unei limuzine prezidențiale rusești, relatează The Moscow Times .

Noua limuzină din programul ”Kortezh” - ”Cortege” a fost dezvăluită oficial chiar la ceremonia de învestire a președintelui rus, desfășurată luni.

Sedanul negru, poreclit și ”Bestia rusească” în presă (n.r. aluzie la ”The Beast”, numele dat limuzinei prezidențiale americane) l-a dus pe Putin de la clădirea președinției, unde se află biroul său de la Kremlin, către Marele Palat al Kremlinului, unde a avut loc ceremonia.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Tass că limuzina a trecut toate testele și poate asigura siguranța oficialilor de rang înalt din statul rus.

Nu se cunosc detalii despre noua limuzină prezidențială, însă se vrea a fi un moștenitor al lui ZiL, producător rus de camioane care a creat automobile de lux pentru foștii lideri sovietici, microbuze și tehnică militară.

Rușii nu au mai folosit mașini produse de ei pentru transportul oficialilor de rang înalt din perioada sovietică. Pentru Kremlin, programul ”Kortezh” este o chestiune de prestigiu și de a demonstra calitățile tehnologice și industriale ale Rusiei.

