„Noroc chior”. Un bărbat a comandat cercei de lux de la Cartier care costau 13.000 de dolari pentru doar 13 dolari

A fost și mai norocos când i s-a permis să păstreze cele două perechi cumpărate.

Pe 1 decembrie 2023, nativul din Mexic a observat o reclamă pe Instagram pentru cercei Cartier din aur și diamant, la prețul de 232 de pesos, sau aproximativ 13 dolari, a spus el pentru Business Insider.

Cerceii – în stilul Clash de la Cartier – au fost vânduți inițial pentru 232.000 de pesos, sau aproximativ 13.675 de dolari, așa că Jasso a spus că a comandat două perechi.

Dar apoi Cartier a încercat să intervină, a spus el.

Jasso a spus BI că a primit un telefon de la marca de bijuterii de lux câteva zile mai târziu și i s-a spus că comanda lui va fi anulată deoarece prețul online nu era corect.

El a spus că Cartier și-a cerut scuze și s-a oferit să-i trimită șampanie și un deținător de card - ceea ce a refuzat. Cartier nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea BI. În schimb, Jasso a spus că a revizuit termenii și condițiile site-ului Cartier Mexic, unde a constatat că marca direcționează clienții către Oficiul Procurorului Federal pentru Consumator dacă au probleme cu comenzile. Potrivit The New York Times, el a depus o plângere la agenția federală de protecție a consumatorilor, invocând una dintre legile țării privind protecția consumatorilor, care prevede că un furnizor poate fi dus în instanță dacă termenii și condițiile unei anumite achiziții nu sunt respectate. Agenția nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea BI. The Times a raportat că plângerea a determinat agenția să contacteze Cartier pentru a media un acord. Deși agenția a refuzat să împărtășească detalii cu publicația în timp ce cazul era în desfășurare, Jasso a declarat pentru Times că o întâlnire este programată săptămâna viitoare. Dar nu a fost necesar. După ce a fost contactat de agenție, Cartier se pare că a luat problema în propriile mâini și a rezolvat problema trimițându-i lui Jasso comanda.

