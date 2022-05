Noile sancțiuni ale UE la adresa Rusiei. Importurile de petrol rusesc, oprite

Agerpres

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a oferit detalii, miercuri, în Parlamentul European, despre al șaselea pachet de sancțiuni care vizează economia Rusiei, armata și propaganda acesteia.

Ea a declarat că Rusia lui Vladimir Putin a vrut să ștergă Ucraina de pe hartă și că nu va reuși, și că propria sa țară se scufunda.

„Ne vom asigura că eliminăm treptat petrolul rusesc, într-un mod ordonat. Deci într-un mod care să ne permită nouă și partenerilor noștri să asigurăm rute alternative de aprovizionare și, în același timp, să fim foarte atenți să minimizăm impactul asupra pieței globale” - a afirmat oficialul european, potrivit BBC News.

Von der Leyen a mai spus că importurile de țiței vor fi eliminate treptat pe parcursul a șase luni, iar produsele rafinate până la sfârșitul anului 2022. Deși nu a menționat nicio excepție, este de așteptat ca două țări care sunt dependente de petrolul rusesc, Slovacia și Ungaria, vor avea la dispoziție mai mult timp pentru a găsi surse alternative.

„Astfel, maximizăm presiunea asupra Rusiei și, în același timp, minimizăm daunele colaterale asupra noastră și a partenerilor noștri din întreaga lume. Trebuie să ne asigurăm că economia noastră rămâne puternică”.

Ea a continuat, oferind detalii despre un pachet de ajutor și reconstrucție pentru Ucraina.

Noi sancțiuni ale Uniunii Europene pentru Rusia. Discursul președintelui CE, Ursula von der Leyen

”Astăzi vă prezentăm cel de-al șaselea pachet de sancțiuni. În primul rând, enumerăm ofițeri militari de rang înalt și alte persoane care au comis crime de război în Bucea și care sunt responsabili pentru asediul inuman al orașului Mariupol. Acest lucru trimite un alt semnal important tuturor autorilor războiului de la Kremlin: Știm cine sunteți și veți fi tras la răspundere.

În al doilea rând, de-SWIFT Sberbank – de departe cea mai mare bancă din Rusia - precum și alte două bănci majore. Prin aceasta, am lovit băncile care sunt critice pentru sistemul financiar rus și pentru capacitatea lui Putin de a distruge. Acest lucru va consolida izolarea completă a sectorului financiar rus de sistemul global.

În al treilea rând, interzicem trei radiodifuzori mari de stat ruși pe undele noastre de transmisie. Nu li se va mai permite să-și distribuie conținutul în UE, sub nicio formă, fie prin cablu, prin satelit, pe internet sau prin aplicații pentru smartphone. Am identificat aceste canale TV ca fiind purtători de cuvânt care amplifică agresiv minciunile și propaganda lui Putin. Nu ar trebui să le mai dăm un loc pentru a răspândi aceste minciuni.”

”Punctul meu final privind sancțiunile: când liderii s-au întâlnit la Versailles, au fost de acord să elimine treptat dependența noastră de energia rusă. În ultimul pachet de sancțiuni am început cu cărbunele. Acum abordăm dependența noastră de petrolul rusesc. Să fim clari: nu va fi ușor. Unele state membre sunt puternic dependente de petrolul rusesc. Dar trebuie pur și simplu să lucrăm la asta. Acum propunem interzicerea petrolului rusesc. Va fi o interdicție completă a importului de petrol rusesc, transport maritim și conducte, brut și rafinat. Ne vom asigura că eliminăm treptat petrolul rusesc într-un mod ordonat, într-un mod care să ne permită nouă și partenerilor noștri să asigurăm rute alternative de aprovizionare și să minimizăm impactul asupra piețelor globale. Acesta este motivul pentru care vom elimina treptat aprovizionarea Rusiei cu petrol brut în termen de șase luni și produse rafinate până la sfârșitul anului. Astfel, maximizăm presiunea asupra Rusiei, minimizând în același timp daunele colaterale pentru noi și partenerii noștri din întreaga lume. Pentru că pentru a ajuta Ucraina, propria noastră economie trebuie să rămână puternică.”

”Vrem ca Ucraina să câștige acest război. Dar dorim și să stabilim condițiile pentru succesul Ucrainei după război. Primul pas sunt scutirile imediate. Este vorba despre sprijin economic pe termen scurt, pentru a ajuta ucrainenii să facă față consecințelor războiului, așa cum facem cu pachetul nostru de asistență macrofinanciară și cu sprijin direct la bugetul ucrainean. În plus, am propus recent să suspendăm toate taxele de import la exporturile ucrainene către Uniunea noastră pentru un an. Dar acest lucru nu este suficient pentru ameliorarea pe termen scurt. PIB-ul Ucrainei este de așteptat să scadă cu 30% până la 50% doar în acest an. Iar FMI estimează că, din luna mai, Ucraina va avea nevoie de 5 miliarde de euro în fiecare lună, pur și simplu, pentru ca țara să funcționeze, plătind pensii, salarii și servicii de bază. Trebuie să-i sprijinim, dar nu o putem face singuri. Salut faptul că Statele Unite au anunțat sprijin bugetar masiv. Și noi, ca o Echipă a Europei, ne vom face și noi partea”.