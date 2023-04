Noi imagini cu vehiculele blindate pentru Ucraina, construite cu donațiile românilor. Seamănă cu cele din filmele Mad Max

Un prim vehicul - care a fost cândva un autobuz pentru locuitorii din Pila, un oraș din Polonia - este acum echipat ca un spital de campanie mobil, învelit în oțel și armură Kevlar, notează Radio Free Europe.

Acest vehicul blindat, care aduce aminte de cele folosite în seria de filme Mad Max, va fi folosit ca unitate medicală în Ucraina, putând fi poziționat la câțiva kilometri de frontul de război.

Proiectul este condus de doi români, Radu Hossu și Mișa, despre care Știrile Pro TV a realizat deja un reportaj.

Hossu spune că un spital mobil și blindat a fost imaginat pentru prima dată de un prieten paramedic ucrainean, cunoscut sub indicativul Angel. "Avea această idee de mult timp", spune Radu.

Multe dintre decesele din războiul din Ucraina au loc în timpul transportării soldaților grav răniți de pe poziții de front către spitale care se află adesea la o distanță mare de tranșee. Unul dintre aceste decese a fost cel al prietenului său apropiat, Oleg Gubal, care a fost ucis în noiembrie 2022 în timp ce se afla într-un vehicul pe care Hossu îl cumpărase cu donații românești.

"A murit pe drumul de la linia frontului spre cel mai apropiat spital. Deci, dacă acest [spital mobil blindat] ar fi existat atunci, ar fi avut o șansă de supraviețuire", spune românul.

"A fost îngerul meu păzitor când eram în tranșee", spune Hossu despre Gubal. "Se punea în permanență între mine și pericol. Întotdeauna dormeam prea mult, iar el mă trezea și îmi spunea: "Haide, Radu, trebuie să te duci să mănânci acum". A fost un tip foarte, foarte bun".

După moartea soldatului ucrainean, Hossu spune că s-a simțit obligat să își comemoreze prietenul. Complexul de autobuze blindate va purta numele soldatului ucrainean căzut la datorie.

"Am vrut să transform o tragedie în ceva bun", spune Hossu. "Realitatea este următoarea: Gubal avea o fetiță și un băiețel. Din noiembrie, după ce a murit, și până la Crăciunul trecut, fiul său îi scria scrisori lui Moș Crăciun în care îi cerea să îl aducă pe tatăl său înapoi acasă."

Added a new unit to the mobile hospital: a life saving boat! Oleg Gubal Mobile Hospital is a project initiated by ????????"Angel" the medic, supervised by ????????Misha????????, the soldier and funded over 90% by ????????romanian???????? donours through my Facebook page! 1/3 pic.twitter.com/ylacF493ct

Spitalul blindat Oleg Gubal va fi însoțit de un camion care are un compartiment blindat în spate, pentru ca medicii și asistentele să facă duș și să doarmă.

Camionul va fi finisat cu aceeași vopsea verde-pădure ca și autobuzul.

Hossu spune că firma de automobile personalizate din Kiev care construiește vehiculele nu i-a facturat nimic în afară de salariile muncitorilor implicați.

"Proprietarul are probleme de sănătate care îl împiedică să lupte, așa că vrea să ajute la acest proiect ca o contribuție a lui."

Un soldat ucraineano-român care a cerut să fie identificat după indicativul Rum este managerul proiectului spitalului blindat.

Hossu spune că complexul Oleg Gubal a costat în total aproximativ 130.000 de euro, bani donați de români, cei mai mulți fiind cheltuiți pe echipamente medicale și blindaje de nivel militar. Radu susține că blindajul nu a adăugat o greutate semnificativ mai mare vehiculului decât cea pe care acesta ar fi avut-o atunci când autobuzul era plin cu pasageri.

Oleg Gubal (name of one Ukrainian hero that i knew from the eastern front) Mobile Hospital Complex. 90% completed with Romanian donations. Up to 60 wounded/day capacity. 3 Armored Vehicles. 5 Ambulances. Unique in Ukraine. Made in Ukraine with the help of Romanians. SlavaUkraini! pic.twitter.com/9Sw5EdVe9x