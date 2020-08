Nimic nu va mai fi la fel. Angajații care nu se vor mai întoarce niciodată să muncească la birou

Pe măsură ce coronavirusul continuă să se răspândească în SUA, companiile se confruntă cu un viitor în care nimic nu va mai fi la fel. Unii angajați nu se vor întoarce la sediu până în 2021, în timp ce alții nu-și vor mai vedea niciodată birourile.

Primul pas l-a făcut Twitter, care a anunțat la mijlocul lunii mai că o parte dintre angajații săi ar putea să lucreze permanent de acasă, scrie CNN.

Săptămâna trecută, și Google a anunțat că angajații săi vor lucra de acasă până în 2021.

”Sper că acest lucru vă va oferi flexibilitatea de care aveți nevoie pentru a echilibra munca și grija pentru voi și cei dragi în următoarele 12 luni”, a scris Sundar Pichai, CEO al Google, într-un memo către angajați.

Aceste decizii vin într-o perioadă în care preocupările privind îngrijirea copiilor, educația și siguranța continua să crească.

Femeile sunt cele mai afectate

Femeile sunt cele afectate de recesiunea provocată de pandemie, din cauza școlilor și centrelor de îngrijire care au fost închise, iar unele companii fac eforturi pentru a compensa acest lucru.

Ceea ce este clar este că birourile nu vor mai arăta la fel pentru angajații care acum muncesc de acasă, dar intenționează să se întoarcă la lucru din 2021.

Iată și marile companii americane care au anunțat că angajații nu se vor întoarce la birouri până cel puțin în 2021: Google, Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music, Amazon, Viacom, Scotiabank, RBS (Royal Bank of Scotland), Group Nine Media, Indeed.

Iar aceste companii spun că angajații lor nu se vor mai întoarce niciodată la birou: Facebook, Twitter, Square, Slack, Shopify, Zillow.