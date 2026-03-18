La aproape trei săptămâni de la începutul războiului, Donald Trump nu are un plan evident pentru a provoca prăbușirea regimului iranian, lucru pe care spusese că îl urmărește.

Dacă obiectivul său este mai modest, cum ar fi capturarea materialelor nucleare ale Iranului, nu a prezentat idei credibile despre cum ar putea realiza acest lucru.

De asemenea, nu a pregătit un plan pentru a contracara un efect previzibil al unui război în Orientul Mijlociu: perturbarea aprovizionării cu petrol, care duce la creșterea prețurilor și afectează economia globală.

Războiul a devenit un exemplu al stilului haotic și dominat de ego al lui Trump în exercitarea președinției, scrie boardul editorial al New York Times într-o opinie publicată marţi.

