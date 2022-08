Nave de război rusești au pătruns în Marea Adriatică. Una dintre ele a încercat să blocheze un portavion american

În urmă cu trei săptămâni s-a produs o așa-numită „aglomerație” în Marea Adriatică. Concret, nave de război rusești au intrat în Marea Adriatică și ar fi ajuns de-a lungul coastei italiene până la Ancona, a dezvăluit amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful Statului Major Suprem al Apărării din Italia, într-un interviu acordat cotidianului La Repubblica, citat de croații de la Index.

La Repubblica a notat că, la 22 iulie, navele rusești au blocat ruta de intrare-ieșire din Marea Adriatică pentru a încerca să împiedice deplasarea portavionului american „Harry Truman”. Acest lucru a dus la o creștere uriașă a tensiunilor și la o serie de manevre ale navelor NATO și rusești în zonă.

La Repubblica scrie că la mișcările rusești din Marea Adriatică au reacționat imediat comandanții NATO, care au vrut să arate că nu vor renunța la controlul asupra pasajului de la Marea Ionică la Marea Adriatică. La sfârșitul lunii iulie, crucișătorul rus „Varyag” (foto articol) se afla la mai puțin de 100 de kilometri de crucișătorul american „Forrest Sherman”, scriu italienii.

Aceste nave se aflau pe laturile Capului Santa Maria di Leuca, nava rusă pe partea Adriaticii, iar cea americană pe partea ionică. Puțin mai la sud se afla portavionul „Harry Truman” cu escorta sa americană.

Imediat, portavionului american i s-au alăturat nave NATO din Turcia, Grecia, Italia, Spania și SUA. Toate acestea au format un pătrat în jurul portavionului, pe 25 iulie.

