Nave de război chineze şi taiwaneze, faţă în faţă, în ultima zi a exercițiilor militare. Imaginile publicate de Beijing

Armata chineză a lansat cele mai importante exerciţii militare din istoria sa, trimiţând avioane de vânătoare, nave de război şi rachete balistice în ceea ce analiştii consideră drept o simulare a blocării şi invadării Taiwanului, comentează la rândul său AFP.

Aceste vaste manevre ar trebui să se încheie duminică la prânz, chiar dacă Beijingul a anunţat că noi exerciţii "cu tiruri cu muniţie reală" ar urma să se desfăşoare până în 15 august în Marea Galbenă, care desparte China de Peninsula Coreeană.

Autorităţile taiwaneze au înregistrat până sâmbătă ora locală 17:00 (09:00 GMT) "20 de avioane comuniste şi 14 nave efectuând exerciţii comune aer-mare în jurul Taiwanului", potrivit Ministerului Apărării de la Taipei.

Cel puţin 14 dintre ele au trecut de linia mediană din strâmtoare, a adăugat acesta, forţând Taipei să ridice de la sol avioane de patrulare pentru a le respinge.

Armata chineză a declarat sâmbătă că efectuează exerciţii maritime şi aeriene comune la nord, sud-vest şi est de Taiwan, cu scopul de a-şi testa capacităţile de atac terestru şi de asalt maritim.

Ministerul Apărării taiwanez a apreciat că aceste exerciţii sunt "considerate o simulare de atac împotriva insulei principale a Taiwanului".

Trasată unilateral de SUA în timpul Războiului rece, linia mediană, în mijlocul strâmtorii Taiwan care separă insula de China continentală, nu a fost recunoscută niciodată de Beijing, notează Agerpres, care citează AFP.

Pentru a proba în ce măsură s-a apropiat de coastele taiwaneze, armata a chineză a publicat sâmbătă o fotografie luată - potrivit ei - de pe una din navele sale militare, în care se vede un vas al marinei taiwaneze la doar câteva sute de metri de aceasta.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (#PLA) continued its joint combat exercises and training as scheduled on Sunday in the waters and airspace around the #Taiwan Island. pic.twitter.com/xDknBeYRRg