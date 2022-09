NATO, despre Forțele pentru Operațiuni Speciale ale României: ”Calitatea este mai importantă decât cantitatea” | Video

Organizația a publicat videoclipul cu mesajul: ”Vedeți cum forțele pentru operațiiuni speciale ale #României își folosesc experiența câștigată cu greu pentru a proteja securitatea comună euro-atlantică”.

De asemenea, Alianța Nord-Atlantică a mai precizat că Forțele pentru Operațiuni Speciale ale României întruchipează un motto popular în rândul soldaților de elită ai Alianței: „Calitatea este mai importantă decât cantitatea”.

See how #Romania’s Special Operations Forces ???????? use their hard-won experience to safeguard our shared Euro-Atlantic security#WeAreNATO pic.twitter.com/5FtftIvBR5