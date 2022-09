Atac aerian israelian lângă aeroportul din Damasc. Cinci soldați israelieni și-au pierdut viața. FOTO

„Agresiunea a dus la moartea a cinci soldaţi şi la unele pagube materiale”, a transmis sâmbătă agenţia oficială de ştiri din Siria Sana, citând o sursă militară, potrivit News.ro.

Atacul de la primele ore ale zilei a venit „din direcţia nord-est a lacului Tiberiade, vizând aeroportul Damasc şi unele puncte la sud de Damasc”, a mai precizat surse citată.



Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a confirmat că loviturile au ucis cinci soldaţi sirieni şi a relatat că doi luptători susţinuţi de Iran au fost, de asemenea, ucişi.

De asemenea, a susţinut că Israelul a vizat locuri unde se află grupuri susţinute de Iran, în apropierea aeroportului din Damasc şi în zona învecinată.

Reported images of the #Israeli attack on the countryside of #Damascus and it's International Airport. pic.twitter.com/hTgZo0HzdX