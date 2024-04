NASA a confirmat că obiectul care a străpuns acoperişul unei case din Florida provenea de pe Staţia Spaţială Internaţională

Pe 8 martie, un locuitor dintr-un oraş din Florida a recuperat un obiect gri semicilindric care, potrivit relatărilor sale, "a străpuns acoperişul şi cele două etaje" ale casei sale, predându-l apoi agenţiei spaţiale americane.



NASA a confirmat luni scenariul presupus la momentul respectiv: obiectul provenea dintr-o încărcătură de baterii vechi, deşeuri aruncate de pe ISS în 2021 şi care ar fi trebuit să reintre în atmosfera terestră "fără niciun pericol".

Obiectul în cauză, cu o greutate de aproximativ 700 de grame, este fabricat dintr-un aliaj metalic numit Inconel.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV