Motivul revoltător pentru care o femeie bătută crunt de soțul ei nu poate divorța

Suzanne Hill a fost bătută cu pumnii, strânsă de gât și legată într-un sac de dormit de către soțul ei, David Jennison. Din ianuarie, el ispășește o condamnare la trei ani și trei luni de închisoare. Femeia i-a trimis actele de divorț, dar el a refuzat să le semneze, considerând că o separare nu e necesară.

Suzanne crede că individul care a traumatizat-o vrea să o controleze în continuare, din spatele gratiilor, notează Mirror.

„Știe exact ce face. Mi-a zis că totul a fost doar un incident și că nu trebuie să existe un divorț. Eu vreau să divorțez de el, vreau să plec cât mai departe și să-mi văd de viață, dar nu pot”, a spus femeia, pentru Manchester Evening News.

'I want to get away from him but I can't': Suzanne's husband was jailed for brutally beating her... two years later she still can't get a divorce https://t.co/8Av6SFixlY