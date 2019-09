O britanică, prima femeie căreia i-a fost implantat un dispozitiv în inimă. Ce este inedit

Margaret McDermott participă la un studiu clinic menit să îmbunătățească îngrijirea pacienților cu insuficiență cardiacă, informează Daily Mail.

Femeia a declarat că dispozitivul a fost un „miracol” care i-a îmbunătățit viața după operația pe care a avut-o în luna iulie.

Insuficiența cardiacă apare atunci când mușchiul cardiac este prea slab pentru a pompa sânge în jurul corpului. Victimele au probleme cu respirația și au picioarele umflate. În cele din urmă multe dintre persoane au nevoie de un transplant.

