O turistă britanică a atacat un comerciant din Maroc pentru a elibera un pui. Ce a urmat

Femeia se afla într-o piață alimentară, în momentul în care a observat o cușcă în care era ținut un pui, informează The Sun.

La scurt timp după, aceasta îi face pe comercianți „analfabeți” și se urcă pe cușcă, mușcându-l de o mână pe unul dintre ei.



„Sunteți analfabeți? Nu știți să citiți nu?”, a strigat femeia.

A fost nevoie de intervenția polițiștilor locali, pentru a o duce pe femeie la spital.

British woman ‘bites trader’s hand’ as she tries to free caged chickens https://t.co/HZM5CGLawp