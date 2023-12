Motivul pentru care un nou armistițiu între Israel și Hamas pare imposibil în acest moment. Planurile evreilor și dorința SUA

Israelienii susțin că militanții palestinieni nu și-au ținut cuvântul și au refuzat să elibereze mai multe femei și doi minori care ar fi trebuit să ajungă în custodia militarilor israelieni în urmă cu câteva săptămâni.

În acest timp, drama refugiaților din Gaza continuă.

Aviația israeliană a reluat cu intensitate sporită bombardamentele asupra pozițiilor Hamas din Gaza. Atacurile au fost extinse și în sudul Fâșiei, acolo unde s-au adunat sute de mii de refugiați din Nord. Sâmbătă, mai multe rachete au căzut peste un complex rezidențial format din mai multe blocuri din Khan Younis, sub ochii disperați ai localnicilor.

Palestinian: ”Ne-ați omorât copiii, unde sunt copiii noștri? Unde sunt banii noștri? Unde sunt casele noastre? Vrem să trăim, vrem să trăim în siguranță!”.

Înaintea atacului, civilii au fost avertizați să evacueze clădirile. Armata israeliană a aruncat și pliante în limba arabă, cu regiunea împărțită în sectoare și cu mesaje prin care localnicii sunt informați în ce zone trebuie să se refugieze.

Zohair al Raai, bărbat din Fâșia Gaza: ”Am primit un mesaj înregistrat în care se spunea că blocurile 44 și 45 trebuie evacuate. Noi eram în sectorul 45, potrivit hărții cu împărțirea trimisă de israelieni. Eu nu am putut să îmi protejez casa. Copiii mei, soția mea, toți erau speriați. Asta m-a forțat să plec spre locuri mai sigure”.

Israelul a anunțat că va începe o operațiune terestră în sudul Fâșiei Gaza

Armata israeliană nu a încheiat operațiunile în Nordul Fâșiei Gaza, dar Tel Avivul a anunțat deja că va începe o operațiune terestră și în sudul teritoriului.

Peter Lerner, purtător de cuvânt al armatei israeliene: "Ofensiva are loc, în principal, în nordul Fâșiei Gaza, dar am coordonat bombardamente de precizie asupra unor ținte Hamas și în sud. (De la reluarea conflictului) am lovit peste 400 de ținte”.

Negocierile din Qatar nu au reușit să aducă un nou armistițiu. De altfel, Israelul și-a chemat acasă echipa de negocieri, semn că luptele vor continua cel puțin pentru o perioadă. Israelienii spun că vina pentru ruperea acordului de încetare a focului aparține doar Hamas.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: ”Hamas a încălcat înțelegerea. După ce ne-au returnat 80 de ostatici, un lucru important de altfel, au refuzat să ne returneze 17 femei și copii care sunt în posesia lor. 15 femei și doi copii”.

Oficialii israelieni susțin că operațiunea militară are doar scopul de a elimina amenințarea Hamas și de a-i aduce acasă pe ostaticii răpiți de Hamas pe 7 octombrie.

Mark Regev, consilier principal al prim-ministrului Israelului: ”Nu avem nicio intenție să ocupăm Fâșia Gaza. Nu vrem să guvernăm Fâșia Gaza. Vrem doar să vedem sfârșitul Hamas în Gaza, distrugerea aparatului său militar”.

Americanii pun presiune tot mai mare pe Tel Aviv să găsească o cale de a încheia conflictul și să transfere controlul asupra Fâșiei Gaza către Autoritatea Palestiniană, care controlează Cisiordania, cealaltă entitate palestiniană din regiune.

Dar, potrivit postului israelian de televiziune Canal 12, premierul Netanyahu i-a transmis secretarului american de stat Antony Blinken că, atâta vreme cât e șeful guvernului israelian, Autoritatea Palestiniană nu se va întoarce în Gaza.

