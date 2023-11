Armistițiul dintre Israel și Hamas ar putea fi prelungit cu încă cinci zile. 10 israelieni au fost eliberați marți seară

Marți seară, 10 ostatici au fost eliberați, la schimb cu 30 de deținuți palestinieni. Asta în ciuda faptului că, în cursul zilei, s-au înregistrat mai multe încălcări ale acordului de încetare a focului.

Familiile israelienilor ținuți ostatici în Gaza speră ca înțelegerea să reziste până când toți cei răpiți vor reveni acasă. Printre ei e chiar și un bebeluș de 10 luni.

În cursul serii, Hamas a eliberat 10 cetățeni israelieni, între care 9 femei și un adolescent de 17 ani. Alături de ei, în custodia Crucii Roșii au ajuns și doi cetățeni străini. Grupul a ajuns în Egipt, de unde a fost preluat de armata israeliană.

Ostaticii care au ajuns deja la familiile lor au fost întâmpinați cu bucurie. Thomas Hand, tatăl Emiliei, a crezut-o moartă până acum câteva săptămâni. Reuniunea a fost una extrem de emoțională.

Thomas Hand: „A fost frumos, așa cum mi-am imaginat, alergam unul spre celălalt. Cred că am strâns-o prea tare în brațe. A pierdut prea mult în greutate. Și culoarea pe care o avea... nu am văzut-o niciodată atât de albă la față. Cealaltă parte și cea mai șocantă a întâlnirii a fost că vorbea în șoaptă. Am fost nevoit să-mi lipesc urechea de buzele ei și s-o întreb ce a zis”.

Președintele israelian s-a întâlnit, la rândul său, cu una dintre femeile eliberate din captivitate, care i-a cerut să continue eforturile de a-i elibera și pe ceilalți ostatici.

Shoshan Haran, femeie eliberată: „În ceea ce mă privește, eu sunt aici, dar sunt mulți alții care au rămas în urmă (în captivitate)”.

Printre cei rămași încă în mâinile Hamas este și un bebeluș de doar 10 luni, răpit dintr-un kibuț pe 7 octombrie. Islamiștii au eliberat până acum mai multe grupuri de mame și copii, dar bebelușul nu s-a regăsit până acum pe niciuna din listele cu cei lăsați în libertate. Alături de el mai sunt și alți copii mici.

În culise, Israelul și Hamas negociază prelungirea pentru a doua oară a armistițiului, cu mijlocirea Qatarului.

Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe din Qatar: „Nu încape îndoială că în aceste 48 de ore vor avea loc discuții pentru a extinde acest armistițiu. Asta se poate întâmpla, bineînțeles, dacă Hamas confirmă că există posibilitatea eliberării altor ostatici”.

De la Tel Aviv, premierul israelian susține că țara sa nu se va opri până când nu vor fi eliminați toți teroriștii.

Beniamin Netanyahu, premierul israelian: „Vedem că localnicii, oamenii din Gaza, îi protejează pe toți teroriștii care s-au adăpostit în beciuri. Gaza nu va mai reveni la cum era înainte și nu va mai fi niciodată o amenințare la adresa Israelului”.

Pe de altă parte, localnicii din Gaza încearcă să profite de armistițiu și să-și facă viața mai ușoară. Mulți dintre ei s-au întors la casele distruse de rachete ca să caute lucruri necesare pentru a supraviețui vremii tot mai reci. Potrivit Oficiului pentru Refugiați al ONU, sunt aproximativ 1,8 milioane de palestinieni refugiați în Fâșia Gaza.

