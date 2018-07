Motivul pentru care un farsor a așezat portretul lui Putin în locul lui Trump. FOTO

Potrivit unei asociații, portretele prezidențiale costă aproximativ 10.000 de dolari, bani obținuți din donații, însă pentru portretul lui Trump nu s-a donat nici măcar un dolar. Pentru portretele foștilor președinți Barack Obama și George W Bush, sumele necesare s-au strâns în doar patru luni. Astfel, spațiul destinat actualului lider de la Casa Albă a rămas gol.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM