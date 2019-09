Motivul pentru care Trump îi numește "idioți" pe cei de la Rezerva Federală a SUA

''Rezerva Federală ar trebui să aducă dobânzile la ZERO, sau chiar sub (zero), şi atunci noi am putea începe să ne refinanţăm datoria'', a menţionat Trump într-unul din mesajele sale pe Twitter.

''Statele Unite trebuie să plătească mereu dobânda cea mai mică. Fără inflaţie! Naivitatea lui Jay Powell şi a Rezervei federale nu ne permit să facem ceea ce fac alţii'', a adăugat liderul de la Casa Albă în acelaşi mesaj, în care s-a adresat responsabililor Fed cu termenul de ''idioţi'', scrie Agerpres.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”