Momentul surprinzător în care un șoarece cade din tavan la Casa Albă. VIDEO

Reporterii aflați la Casa Albă au fost întâmpinați cu o surpriză marți, când un șoarece a căzut din tavan în cadrul unei conferințe de presă.

Rozătoarea a căzut în poala unui correspondent al NBC News și a fugit apoi în spatele mai multor rafturi și cabluri, relatează Washington Post.

Unii reporteri au fugit să se ascundă, în timp ce alții au încercat să prindă șoarecele.

Șoarecele s-a strecurat pe sub ușă, a ajuns în holul principal, de unde a fugit apoi într-o altă camera.

Rețelele sociale au fost asaltate cu imagini și videouri.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019