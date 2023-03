Momentul șocant în care un câine scăpat de sub control atacă doi cai de poliție | Video

Cei doi ofițeri au strigat ca proprietarul să își stăpânească câinele, despre care se crede că este o rasă American Bully, dar din imagini se vede că proprietarul nu a intervenit.

Unul dintre cai a suferit răni la picior și ambii sunt traumatizați după ce câinele le-a mușcat picioarele și corpul în atac.

Mai multe persoane care au asistat la atac au intervenit, printre care un bărbat folosind un băț lung pentru a încerca să îndepărteze câinele de cai.

Ofițerii strigau „Ia-l acum”, „Ia-ți câinele”, în timp ce încercau cu disperare să pună sub control câinele.

După atac, un ofițer a reușit să descălece de pe cal și a strigat către proprietar să își ia câinele. Dar proprietarul se plimba agale către animal.

PH Urbane from Bow was attacked by a dog off the lead in #VictoriaPark Yesterday. We can’t stress enough how important it is to keep dogs on a lead if you can’t recall them or get them under control. Huge thanks to members of public who tried to help Urbane. 1/2 pic.twitter.com/X8CiNEqRWc