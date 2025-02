Momentul în care un telefon explodează în buzunarul unei femei, în timp ce făcea cumpărături într-un supermarket din Brazilia

Camere de supraveghere din supermarket au surprins momentul în care telefonul ia foc sâmbătă,, iar femeia fuge disperată.

Telefonul femeii, un Motorola Moto E32, i-a explodat în buzunarul din spate al pantalonilor.

”După ce am stins focul cu ajutorul unor oameni, afară, am dus-o la spital, unde este îngrijită în prezent”, a anunţat soţul acesteia, surprins de camere în timp ce încerca să stingă focul.

???????? PHONE EXPLODES IN SUPERMARKET, LEAVES WOMAN SEVERELY BURNED (NOT MADE IN ISRAEL)

A woman suffered 2nd and 3rd-degree burns when her cell phone exploded in her back pocket while she was grocery shopping in Anápolis, Brazil.

The phone was identified as Motorola Moto E32,… pic.twitter.com/R7XOXNZfSL