Momentul în care un rapper este la un pas de a se împușca accidental în direct cu o armă pe care o avea în buzunar

Incidentul s-a petrecut în timpul apariției artistului în vârstă de 46 de ani la emisiunea de pe YouTube „One on One with Mike D”, unde a discutat despre cariera sa și planurile de viitor, scrie New York Post.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată după aproximativ 47 de minute de la începutul emisiunii, chiar în momentul în care gazda Mike D vorbea despre alegerile pe care oamenii le fac în viață.

????????????#REGARDER : Alors qu'un rappeur #texan connu sous le nom de 2 Low tire accidentellement avec son arme alors qu'il met la main dans sa poche lors d'une interview ????#ÉtatsUnis l #USA pic.twitter.com/JnGzUflkUR — Life Info (@life_Info__) January 4, 2025

În filmare, 2 Low poate fi văzut dând din cap aprobator și băgând mâna în buzunarul din față al blugilor săi, înainte ca un foc de armă să se audă brusc, ceea ce îl determină pe rapper să înghețe în loc.

„Cine a tras?” întreabă Mike D, uitându-se în jurul camerei. „A fost cineva împușcat?”

2 Low poate fi văzut schițând o grimasă stânjenită, înainte ca cineva din afara cadrului să răspundă: „Nu, suntem bine.”

Rapperul scoate apoi ceea ce pare a fi o parte a unei arme, înainte de a o pune înapoi în buzunarul pantalonilor săi. Echipa de filmare din afara cadrului poate fi auzită reacționând la vederea armei, unul dintre ei exclamând: „Ah, ce naiba!”

Câteva momente mai târziu, 2 Low întreabă dacă toată lumea este „bine”. Când a fost întrebat dacă el este în regulă, rapperul s-a uitat la piciorul său și a spus: „Sper.”

Într-un videoclip ulterior distribuit pe YouTube, gazda Mike D a explicat: „Artistul X Rap a Lot, 2 Low, aproape că s-a (emoji cu pistol) singur în direct. Slavă Domnului că toată lumea este bine.”

Între timp, rapperul a scris pe Instagram: „Ai zis că începi sezonul 2 cu armele mari. Principalul lucru e că suntem toți în siguranță. Negativitatea se vinde și îi face pe oameni să vorbească, deci să dăm drumul la treabă.”

Pe măsură ce videoclipul a devenit viral, unii utilizatori de pe internet și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa siguranței armei, în timp ce alții au fost sceptici, numind incidentul o cascadorie publicitară sau pur și simplu au râs de situație.

„Un Glock fără siguranță, blugi super strâmți, un glonț pe țeavă, fără toc, sub influența drogurilor, începe să-și bage mâna în buzunar. Ce ar putea merge prost?” a scris cineva.

Alt comentator a glumit că interviul a „început cu un bang.”

