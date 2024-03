Momentul în care un pod se prăbușește după ce a fost lovit de un vapor uriaș | VIDEO

În urma incidentului, podul a fost închis pentru transport, a transmis Autoritatea de transport din Maryland pe Twitter, potrivit BFM TV.

În jurul orei locale 01:30 (05:30 GMT), un apel la 911 a raportat un incident în zona podului Francis Scott Key.

Kevin Cartwright, directorul de comunicații al Departamentului de pompieri din Baltimore, a confirmat că podul a fost lovit de „un vas mare", ceea ce a dus la prăbușirea acestuia în râul Patapsco.

???? | #BREAKING: Francis Scott Key bridge in #Baltimore collapses after cargo ship collides into it.

▪️A mass casualty event was declared as many cars were on the bridge at the time of the collapse. pic.twitter.com/PwweWsJo5L