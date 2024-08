Momentul în care un bombardier rus se prăbușește în Siberia. Un pilot a murit | VIDEO

Accidentul s-a produs joi seara în timpul unui zbor de antrenament, avionul Tu-22M3 prăbuşindu-se într-o zonă deşertică, în apropierea unui sat, fără a provoca pagube la sol, potrivit autorităţilor ruse.

Activităţile de căutare şi salvare „la locul accidentului (...) au durat toată noaptea. Din păcate, unul dintre piloţi nu a putut fi salvat", a scris Kobzev pe Telegram, citând "comandamentul militar al Ministerului Apărării".

„Este într-adevăr o pierdere grea", a afirmat el, transmiţând "sincere condoleanţe" rudelor pilotului.

Kobzev a afirmat că ceilalţi trei piloţi ai echipajului bombardierului au fost internaţi în spital cu răni.

Potrivit informaţiilor "preliminare", cauza accidentului a fost o "defecţiune tehnică", a adăugat el.

In the Irkutsk region, near the village of Mikhailovka, a Tu-22M bomber is believed to have crashed.

