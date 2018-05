Momentul în care un avion aterizează fără trenul din față. 53 de răniți. VIDEO

Aeronava Airbus A330 decolase de la Medina (vestul Arabiei Saudite) şi se îndrepta spre Dacca, capitala Bangladeshului, având la bord 141 de pasageri şi 10 membri de echipaj.

La scurt timp, piloţii au constatat o defecţiune la sistemul hidraulic, în urma căreia trenul de aterizare din faţă s-a blocat.

Avionul a aterizat în cele din urmă cu partea din față târâind pe pistă și provocând scântei. Imaginile cu momentul aterizării au fost publicate online.

”Pasagerii au fost evacuaţi. Cincizeci şi doi dintre ei au fost răniţi uşor, în timp ce o pasageră a suferit mai multe fracturi şi se află acum sub îngrijire medicală”, a precizat Biroul de anchete al Aviaţiei civile saudite.

Potrivit acesteia, ”a fost deschisă o anchetă mai aprofundată”.

Conform presei saudite, avionul a efectuat mai multe volte deasupra aeroportului din Jeddah (400 km sud de Medina) înainte de a începe aterizarea de urgenţă.

În ianuarie 2004, un Boeing 767 al companiei naţionale saudite a efectuat o aterizare de urgenţă asemănătoare la Medina, incident soldat cu 29 de răniţi.

