Panică la bordul unui avion, din cauza unei defecțiuni. 53 de persoane, rănite

Aparatul Airbus A330 decolase de la Medina (vestul Arabiei Saudite) şi se îndrepta spre Dacca, capitala Bangladeshului, având la bord 141 de pasageri şi 10 membri de echipaj, informează AFP, citat de Agerpres.

#BREAKING : Reports coming in of an #Airbus A380 plane making an emergency landing at King Abdulaziz International Airport in #Jeddah as a result of a technical malfunction of the front landing wheel. No casualties have been reported so far. (Video: @Hafedh955 ) pic.twitter.com/YSC1PGcCpJ

La scurt timp, piloţii au constatat o defecţiune la sistemul hidraulic, în urma căreia trenul de aterizare din faţă s-a blocat, a informat Biroul de anchete al Aviaţiei civile saudite, într-un comunicat citat de agenţia oficială SPA.

„Pasagerii au fost evacuaţi. Cincizeci şi doi dintre ei au fost răniţi uşor, în timp ce o pasageră a suferit mai multe fracturi şi se află acum sub îngrijire medicală”, a precizat sursa citată.

Potrivit acesteia, „a fost deschisă o anchetă mai aprofundată”.

Conform presei saudite, avionul a efectuat mai multe volte deasupra aeroportului din Jeddah (400 km sud de Medina) înainte de a începe aterizarea de urgenţă.

Saudia #A330 (operated by Onur Air) was flying from Medina to Dhaka — it attempted a landing multiple times at #Jeddah.

The aircraft is now on the ground (in an almost ‘nose down’ position) — at #Jeddah, evacuation is continuing . #SV3818 pic.twitter.com/N6Zy2e0wZp