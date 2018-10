Momentul în care un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA

La manșă se afla Ryan Mundo, un fost star al baseball-ului. El a fost forțat să aterizeze în mijlocul traficului, vineri, iar momentul a fost filmat de martori. Nimeni nu a fost rănit.

”Soțul meu mi-a zis că e o aterizare de urgență, așa că mi-am scos telefonul să înregistrez”, a spus o femeie, martoră la incident.

