Momentul în care rușii și-au bombardat singur un oraș. Explozie uriașă în Belgorod. VIDEO

De obicei foarte vocali, aceștia nu știu cum să comenteze evenimentul neobişnuit, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa analiză a evenimentelor legate de agresiunea rusă din Ucraina, potrivit News.ro.

Ministerul rus al Apărării a anunţat joi că un bombardier rusesc Su-34 a aruncat accidental o bombă în timp ce survola oraşul Belgorod, din apropierea graniţei cu Ucraina. Explozia a lăsat un crater cu o rază de 20 de metri în partea de sud a oraşului şi a rănit trei civili. Cauza bombardamentului accidental rămâne însă neclară, la fel ca şi motivul pentru care un avion de luptă înarmat zbura deasupra unui oraş populat, notează ISW.

A video of the explosion of an air bomb in #Belgorod appeared. pic.twitter.com/xluEw7yhXk