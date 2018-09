Momentul în care oamenii sunt luați pe sus de vânt în Filipine. 25 de morți în taifunul Mangkhut

"În acest moment putem vorbi de 25 de morţi"; a declarat Francis Tolentino, principalul responsabil al Guvernului pentru gestionarea catastrofelor naturale.

Peste 100.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele.

Taifunul, cu rafale de vânt ce au atins 330 km/h, a distrus zone agricole din nordul insulei Luzon, provocând inundaţii şi alunecări de teren.

Pe internet au apărut filmări cu oameni luați pe sus de vântul puternic.

If you thought Florence was bad...check out Cat5 #Mangkhut in Hong Kong right now. pic.twitter.com/SWvhCFH0lM