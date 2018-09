9 furtuni tropicale formate simultan pe planetă. Ce spun experții despre fenomen

Imaginile surprinse din satelit arată zonele unde aceste furtuni tropicale pot ajunge să reprezinte un pericol. Pe lângă cele două furtuni care mătura coasta estică a SUA și sudul Asiei, Uraganul Florence și Taifunul Mangkhut, alte două uragane Helene și Isaac sunt active în Oceanul Atlantic în timp ce Furtuna 95L se îndreaptă spre Caraibe.

Uraganul Olivia se îndreaptă spre Hawaii iar furtuna tropicală Paul se apropie de coasta de vest a Mexicului. Furtunile 91W și 27W se îndreaptă spre sud-estul Asiei unde a lovit în ultimele 24 de ore Taifunul Mangkhut. Imaginea cu cele 9 furtuni tropicale a fost publicată pe Twitter de canalul Jamaica Weather: ”O să fie un sfârșit de săptămână nebun. Uitați-vă la tropice!”

This is going to be a crazy end to the week! Take a look across the tropics. Atlantic: #Florence #Helene #Isaac #95L Eastern Pacific: #Paul #Olivia Western pacific: Typhoon #Mangkhut , Tropical Storm #27W , Invest 91W https://t.co/WkINnigxiT pic.twitter.com/tHGEqvYYfp

Trebuie menționat că în ultimele ore intensitatea unora dintre aceste furtuni s-a diminuat.

În urmă cu o săptămână, Marty Bahamonde, un angajat al Agenţiei Federale pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (FEMA) din SUA, a publicat o fotografie din satelit care surprindea tot 9 furtuni tropicale (Furtuna tropicală Norman, Rămășițele Furtunii Gordon, Uraganul Olivia, Furtuna 92E, Furtuna 94L, Furtuna tropicală Florence, Furtuna Tropicală Helene și Furtuna T.D.9). Mesajul său s-a viralizat: ”În 25 de ani de când lucrez la FEMA nu am mai văzut o situație ca aceasta. Dacă sunteți în calea lor pregatiți-vă!”.

In 25 years @fema i have never seen a situation like this before. If you are in any of those paths, it is time to prepare yourself. pic.twitter.com/7XT3hYot6O