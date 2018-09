Stare de dezastru natural în Carolina de Nord. Apa depășește 1 metru. VIDEO

Getty

Președintele Donald Trump a declarat stare de dezastru natural pentru Carolina de Nord, unde furtuna tropicală Florence continuă să arunce cantități de precipitații "epice", după cum s-a exprimat guvernatorul statului.

În unele orașe inundate, nivelul apelor depășește un metru. Cel puțin șapte oameni au murit până acum, inclusiv o mamă și bebelușul ei, aflați într-o casă peste care a căzut un copac doborât de vânt.

Zeci de oameni care au ignorat ordinul de evacuare aşteaptă încă să fie salvaţi în oraşul New Bern, din Carolina de Nord, unde 4.200 de case au fost inundate de ploile aduse de furtună.

Utility companies estimate that 1 million to 2.5 million customers could be without power before the end of Florence, according to North Carolina Gov. Roy Cooper https://t.co/odMMl5z2nA pic.twitter.com/znjgg6wX1Y — CNN (@CNN) September 16, 2018

Sinistraţii s-au refugiat pe acoperişuri sau în poduri. În unele cazuri vorbim despre familii întregi, cu tot cu animale de companie. Mulţi au fost recuperaţi de voluntari, cu bărcile, după ce au cerut ajutor sunând la un dispecerat instituit special pentru asemenea situaţii.

"Uimitor. Au făcut ceva remarcabil. Dacă nu veneau ei după noi am fi rămas izolați în pod pentru cine știe câtă vreme. Le suntem recunoscători din tot sufletul și îi mulțumim fiecăruia în parte."

O viitură de aproape zece metri s-a năpustit peste oraşul cu 30.000 de locuitori, care se afla la confluenta a două râuri - a anunţat serviciul naţional de meteorologie.

A Myrtle Beach resident spots an unusual – and unsettling – sight on their road, as an alligator takes a walk through the neighborhood during Hurricane #Florence on Friday. https://t.co/SxmfVvjF7n pic.twitter.com/APoW6RDNhL — ABC News (@ABC) September 16, 2018

Sute de oameni au fost până acum salvaţi din mijlocul apelor în două comitate din Carolina de Nord.

Aproximativ 9.700 de soldaţi din Garda naţională şi civili au fost mobilizaţi - cu vehicule care pot trece prin apa mare, bărci şi elicoptere.

Mai rău este ca ploile aduse de uraganul Florence - retrogradat acum la rangul de furtună tropicală - ar putea continua şi săptămâna viitoare.

Debris is seen strewn across the coast outside a Sneads Ferry property amid torrential rain and flooding brought by Tropical Storm #Florence. https://t.co/hh0qN6nFYM pic.twitter.com/puD1fLamuJ — ABC News (@ABC) September 16, 2018

Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord: "Acum și mai mulți oameni sunt în pericol decât atunci când furtuna abia atinsese coasta. Trebuie să știți că apele cresc rapid, peste tot. Chiar și în locuri unde nu se produc în mod obișnuit inundații. Această furtună aduce cantități de precipitații uriașe, măsurate, în unele locuri, în metri, nu zeci de centimetri."

Flooding and damage from around the Fayetteville, North Carolina area and east to I-40 today. Flood threat continues as torrential downpours continue to hammer the state. #ncwx #florence #flood pic.twitter.com/rW2JXSG7dq — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) September 16, 2018

Aproximativ 1 milion de oameni nu au curent electric în Carolina de Nord. Și aproape 23.000 se afla acum în adăposturi, amenajate în biserici, scoli sau arene sportive.

