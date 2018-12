Momentul în care o rachetă SpaceX aterizează în mare. Scenele par desprinse din filmele SF

O rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX a fost lansată miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, pentru a transporta pe orbită o capsulă Dragon de aprovizionare a Staţiei Spaţiale Internaţionale.

La întoarcere, pentru că nu putea fi sigură de o aterizare stabilă, racheta s-a ghidat mai departe de platforma de aterizare de pe uscat. Nu s-a prăbușit însă cu forță în mare, ci și-a arătat capabilitățile și după ce a ”plutit” parcă deasupra apei, a căzut în mare.

Potrivit lui Elon Musk, șeful SpaceX, racheta a avut o problemă cu o pompă hidraulică, de unde și ratarea aterizării. Racheta nu a suferit pagube mari, a continuat să trasmită semnal, iar Musk a lăsat de înțeles că o va putea folosi și pe viitor la alte lansări.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.