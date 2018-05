Momentul în care o rachetă israeliană distruge un Pantsir-S1, în Siria. VIDEO

Momentul este filmat cu o cameră montată pe o rachetă israeliană care a lovit bateria siriană SA22, de fabricație rusească. Numit și Pantsir-S1 este un sistem mixt de aparare antiaeriană, ultramobil, dotat cu rachete sol-aer cu rază medie de acțiune. SA22 este terminologia NATO pentru Pantsir-S1.

Potrivit cotidianului JerusalemPost, aviația israeliană a distrus cinci astfel de baterii antiaeriene în urma contraatacului de joi.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45