Netanyahu: Iranul a încălcat ”linia roșie” în urma atacului cu rachete

”Iranul a încălcat linia roșie. Răspunsul nostru a fost în consecinţă.Armata a efectuat un atac amplu asupra unor obiective iraniene în Siria. Suntem angajaţi într-o bătălie prelungită, iar politica noastră este clară: Nu vom permite Iranului să se stabilească militar în Siria. Repet: Cine ne face rău - îi vom face rău de două ori mai tare și cine se pregătește să ne lovească - vom acționa să-l lovim mai devreme. Asta am făcut și vom continua să facem”, a spus Benjamin Netanyahu cu referire la loviturile iraniene asupra poziţiilor israeliene din Platoul Golan, urmate de represalii ale armatei israeliene în Siria, relatează AFP.

Ministrul de externe sirian a susținut joi că ultimele atacuri israeliene asupra teritoriului sirian constituie ”o nouă fază” în războiul din Siria.

”Am trimis un mesaj clar regimului Assad: acțiunile noastre au ca țintă forțele iraniene din Siria. Dar dacă armata siriana acționează împotriva noastră, vom răspunde. Comunitatea internațională trebuie să prevină întărirea forțelor Al-Qods în Siria. Trebuie să ne unim pentru a tăia tentaculele care se răspândesc în Siria și peste tot”, a declarat premierul israelian, joi, înaintea unei întâlniri cu consiliul de securitate.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a îndemnat joi Israelul și Iranul la dialog iar Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-a cerut celor două țări să ”evite orice escaladare” a violenţelor.

Casa Albă a susținut printr-un comunicat ”dreptul Israelului de a acţiona pentru a se apăra”. ''SUA condamnă atacurile provocatoare cu rachete ale regimului iranian, lansate din Siria contra cetăţenilor israelieni, şi noi susţinem ferm dreptul Israelului de a acţiona pentru a se apăra'', a afirmat Casa Albă într-un comunicat.

Relaţiile dintre Iran şi Israel s-au tensionat brusc în Siria, unde zeci de obiective iraniene au fost lovite de tiruri israeliene ca represalii la un atac atribuit direct Teheranului şi care a vizat forţe israeliene.

Potrivit armatei israeliene, unitatea de elită a Gardienilor Revoluţiei însărcinată cu operaţiunile externe, Al-Qods, a lansat joi dimineața 20 de rachete Fajr şi Grad către poziţiile de pe Platoul Golan ocupate de Israel, de cealaltă parte a liniei de demarcaţie.

Cel puţin 23 de combatanţi pro-regim au fost ucişi în atacurile israeliene asupra poziţiilor iraniene şi ale Hezbollahului în Siria, a relatat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Printre cei ucişi figurează cinci membri ai forţelor regulate siriene, între care un ofiţer, şi alţi 18 combatanţi sirieni şi străini.

