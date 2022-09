Momentul în care o femeie înarmată cu o lopată atacă un șofer pe o stradă din Londra | Video

În filmarea, surprinsă de un martor, o femeie poate fi văzută strigând în mod repetat „Loviți-mi mașina din nou” și „chemați poliția” la un bărbat din interiorul unei mașini.



Femeia poate fi văzută încercând să deschidă portiera șoferului iar bărbatul din interiorul vehiculului încearcă să o închidă.



Șoferul coboară apoi din vehicul și este văzut împingând-o pe femeie. Ulterior, femeia ridică lopata deasupra capului și îl lovește pe șofe în timp ce acesta își ridică brațele pentru a se proteja de lovitură.



Șoferul se retrage apoi înapoi în mașină, când un al treilea bărbat este văzut apropiindu-se de altercație.



Videoclipul cu titlul „Nebunie îm Londra” a fost încărcat pe Twitter și de atunci a fost vizionat de peste 40.000 de ori.

