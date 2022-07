Momentul în care o balenă lovește în plin o barcă: "A fost o nebunie". VIDEO

Nava de cinci metri a suferit avarii ușoare la prova, dar în mod ciudat era încă în stare bună de funcționare. De asemenea, în urma incidentului nu au fost persoane rănite.

„Barca a fost la locul potrivit la momentul nepotrivit. Ar fi putut fi mult mai rău pentru toți cei implicați", a spus Chad Hunter, pentru NBC10 Boston. "Copiilor le place să se aplece deasupra bărcii pentru a urmări peștii, așa că a fost un noroc că nimeni nu a fost rănit. Un incident ca acesta este destul de rar, dar foarte periculos pentru navigatori”, a menționat el.

Cei care cunosc zona, unii pescuind acolo de zeci de ani, au declarat că nu au mai văzut așa ceva până acum.

"A fost o nebunie, tipul a fost în locul nepotrivit la momentul nepotrivit, atâta tot. Apare, sare... chiar pe prova bărcii tipului", a declarat Ryder Parkhurst.

„Tocmai am văzut barca zburând nebunește, a fost o nebunie”, a adăugat Parkhurst. "A fost nebunie. Nu-mi venea să cred că barca încă plutea", a continuat el.

