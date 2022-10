Momentul în care mai multe femei care dansau cad într-o gaură apărută din senin în asfalt. VIDEO

În filmuleț, șapte femei dansau pe melodia portugheză „Tem Cabaré Essa Noite”, sărind în sus și în jos în timpul unei petreceri organizate cu ocazia zilei de naștere a uneia dintre victime.

Deodată, asfaltul s-a prăbușit și le-a înghițit pe femei în timp ce martorii țipau șocați.

Femeile au suferit mici tăieturi și vânătăi în urma incidentului din orașul brazilian Alagoinhas, potrivit Ary News.

Viewers discretion advised!

The seven dancers fell into a pit at a home in Alagoinhas, Brazil, on Saturday. The group was dancing during a birthday party celebration when the ground suddenly cracked and sent them falling into a hole.???????? pic.twitter.com/UIr6otAjil