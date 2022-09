Momentul în care Putin a semnat documentele pentru anexarea a patru provincii ucrainene. VIDEO

După semnarea actelor a urmat un moment halucinant. Vladimir Putin și liderii pro-ruși ai celor patru regiuni anexate abuziv și-au dat mâinile și au strigat „Rusia, Rusia, Rusia!”.

NOW - People chant "Russia, Russia, Russia" after Putin signed documents to annex occupied Ukraine lands. pic.twitter.com/TObkBydkk4