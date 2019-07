Momentul în care două avioane se ciocnesc pe aeroportul din Amsterdam

Un Airbus A320 al easyJet care pleca spre Londra şi un Boeing 7370-800 al KLM cu destinaţia Madrid au intrat în coliziune marți dimineaţa în momentul în care se retrăgeau de la porţile de îmbarcare.

Fotografiile pasagerilor arată aripa avionului easyJet intersectându-se cu coada celuilalt avion, potrivit News.ro.

După o aşteptare de aproximativ cinci ore, pasagerii au plecat spre destinaţii cu alte aeronave.

Ambele aeronave implicate în coliziune au fost retrase pentru a fi inspectate. EasyJet a informat într-un comunicat că pasagerii au primit vouchere pentru a-şi achiziţiona răcoritoare şi că a fost demarată o anchetă pentru a înţelege ce s-a întâmplat.

De asemenea, KLM a început o anchetă separată, a anunţat compania olandeză într-un comunicat.

An easyJet Airbus A320 has collided with a KLM Boeing 737-800 during pushback at Schiphol Airport. No injuries reported. (Photos: @sandiforward) https://t.co/xACAjT99Xo pic.twitter.com/rBlk34mCho