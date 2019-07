Reacția unei femei care a zburat pentru prima dată cu avionul la 95 de ani

Gladys Blackburn s-a îmbarcat în avion de pe aeroportul din Luton cu destinaţia Elveţia pentru că a dorit întotdeauna să viziteze Lacul Geneva.

Pensionara, care a mers toată viaţa în vacanţe cu maşina sau cu trenul, a fost tratată cu un pahar de şampanie la bordul avionului aparţinând companiei Easyjet.

Excursia de două zile a fost organizată de căminul de bătrâni din Milton Keynes, Buckinghamshire, în care femeia de 95 de ani locuieşte.

Gladys Blackburn has proven you’re never too old to live your dreams by taking her first ever flight at the grand age of 95. We were delighted to help @LDNLutonAirport grant her life-long wish to see Lake Geneva for the first flight of her life. #easyjet pic.twitter.com/EHZx3o7yZA