Momentul în care cei doi indivizi intră în biserica din Instabul și încep să tragă și să-i lovească pe enoriași | VIDEO

Potrivit înregistrărilor apărute în mediul online, doi indivizi mascați au dat buzna în lăcașul de cult, în mijlocul Slujbei, și au lovit enoriașii, apoi au tras focuri de armă.

Înainte de a părăsi biserica, indivizii i-au amenința cu arma pe oamenii care s-au aruncat la podea.

Erdogan said after the attack on a church in Istanbul that the suspects were being sought and would soon be detained. Local media circulated footage from a surveillance camera showing at least two black-masked attackers. pic.twitter.com/MSgySRCoHM