Momente terifiante în timpul unui furtuni din SUA: „Am zburat 6 metri în aer”

Momente terifiante filmate cu telefonul mobil în Carolina de Sud. Vântul foarte puternic a spulberat cortul care acoperea terasa unui restaurant și a luat pe sus doi angajați.

Furtuna cu ploaie şi vânt puternic s-a dezlănţuit ca din senin, miercuri seară, asupra oraşului Clemson din Carolina de Sud.

Câţiva angajaţi ai unui local au încercat într-un mod îndrăzneţ, dar cam nesăbuit, să protejeze cortul pentru evenimente.

Angajat: „Instalasem de dimineață cortul cel mare și vântul pur și simplu l-a spulberat.”

Cu tot cu angajaţii care încercau în zadar să-l țină.

O fată a fost trasă sus în aer câțiva metri, în timp ce vântul ridica o masă chiar lângă ea. Colegul ei, Samuel Foster, a fost săltat deasupa acoperișului restaurantuluI și izbit violent de streașină.

Angajat: „Vântul spulbera toate lucrurile și am încercat să salvez munca noastră din acea zi. Cred că am zburat vreo 5-6 metri în aer și am fost aruncat peste acoperiș.”

Pare greu de crezut, însă Samuel a scăpat doar cu vânătăi şi ceva contuzii după aterizarea brutală. Totuşi, a avut nevoie de câteva copci la cap, deasupra ochiului, acolo unde s-a lovit de streaşină.

Nici cealaltă angajată nu are răni grave. Amândoi au revenit a doua zi la lucru.

Exceptând cortul spulberat de vânt, scaunele şi mesele răsturnate, furtuna nu a făcut cine ştie ce pagube, spun administratorii localului.