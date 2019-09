Momente de panică la un miting electoral. Netanyahu, evacuat din cauza unor tiruri cu rachete

Canalul public israelian Kan 11 a difuzat imagini în care membri ai serviciului de securitate al lui Benjamin Netanyahu se apropie de el în timp ce vorbea de la tribună, informează AFP, citat de Agerpres.

Unul dintre ei i-a şoptit la ureche, după care prim-ministrul a făcut cu mâna un gest de rămas bun şi a părăsit clădirea.

#Breaking: Just in - Prime minister Benjamin @netanyahu is currently being evacuated at #Ashdod city, while attending a election rally after sirens were heard from rockets being launched from #Gaza into #Israel. pic.twitter.com/mgSmosUIdY