Momente de panică la Geneva. Un sirian și-a dat foc în fața sediului ONU

Bărbatul, care locuieşte în Germania, a fost transportat de urgenţă cu elicopterul la unitatea pentru arşi a spitalului universitar din Lausanne, unde primeşte îngrijiri, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei din Geneva, Silvain Guillaume-Gentil, relatează Agerpres.

„Dată fiind starea în care se află, este imposibil să-l întrebăm despre motivul său, dar ne imaginăm că este vorba despre situaţia politică”, a indicat ea.

Gestul bărbatului survine în contextul ofensivei declanşate de Turcia în nordul Siriei împotriva miliţiei kurde Unităţile de protecţie a Poporului (YPG).

„Suntem întristaţi şi şocaţi de incidentul de autoincendiere care s-a întâmplat în faţa sediului nostru din Geneva în această dimineaţă”, a declarat Andrej Mahecic, purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).

