Momente de panică la bordul unui avion. Zece pasageri, răniți după ce aeronava a intrat într-o zonă cu turbulențe | VIDEO

Pasagerii „au trăit momente de teroare, când avionul Hi Fly a traversat cerul Republicii Democrate Congo (RDC), din cauza unor turbulențe puternice care au provocat răni cauzate de obiecte, cum ar fi cărucioare de servicii alimentare, proiectate prin aer pentru zece pasageri”, a relatat Jornal de Angola, scrie aviation24.be.

Compania aeriană TAAG a emis, joi seară, un comunicat oficial în care a explicat că situația de la bord s-a datorat „condițiilor meteo nefavorabile de pe traseu”.

#Taag flight #DT652 that was operated by #HiFly Airbus A330-300 (9H-HFA) from #Luanda to #Lisbon encountered severe turbulence, eight passengers and two crew members injured, one seriously, according to Angolan newspaper.

????©SICnoticias#Airbus #A330 #Angola #Portugal #aviation pic.twitter.com/YZ8XqJGBv9