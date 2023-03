Tensiuni în Marea Baltică. Rusia a trimis un avion de vânătoare să intercepteze două bombardiere strategice americane | VIDEO

"Pe 20 martie, sisteme radar ale forţelor antiaeriene din districtul militar vestic, din zona Mării Baltice, au detectat două ţinte aeriene care zburau spre frontiera de stat a Federaţiei Ruse", a anunțat Ministerul rus al Apărării, care a precizat că au fost depistate două bombardiere strategice de tip B52H ale Forţelor Aeriene americane.

Forţele Aeriene ruse au trimis un avion de vânătoare de tip Suhoi Su-35 pentru interceptarea bombardierelor. "Aeronavele militare străine s-au îndepărtat de frontiera de stat a Federaţiei Ruse, iar avionul de vânătoare rus a revenit la bază".

