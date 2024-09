Moldova este următoarea țintă a lui Putin, dacă Ucraina cade. Declarație ministrului de externe german, Annalena Baerbock

Cel puțin așa a declarat marți ministrul german de externe, Annalena Baerbock, în cadrul unei conferințe menite să abordeze preocupările legate de extinderea influențelor ruse în regiune. "Tot ceea ce facem pentru a sprijini Ucraina înseamnă, de asemenea, promovarea stabilității în ceea ce privește Moldova", a declarat Baerbock, potrivit Reuters. "Este clar care este cea mai mare îngrijorare a oamenilor de aici: dacă Ucraina cade, Moldova este următoarea țară în linie" a mai spus ministrul de externe german.

Annalena Baerbock a fost în vizită la Chișinău pentru Platforma de parteneriat cu Moldova, împreună cu omologii săi din Franța, România, Polonia, Țările de Jos și Lituania.

Germania, unul dintre principalii susținători militari ai Kievului în Europa, a inițiat platforma după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, prezentând-o ca parte a unor eforturi mai ample de a stabiliza economia Moldovei și de a o proteja de dezinformarea rusă. Moldova, care are o majoritate vorbitoare de limba română și o minoritate mare vorbitoare de limba rusă, a alternat între guverne pro-ruse și pro-occidentale de la căderea Uniunii Sovietice, iar în prezent are o administrație puternic orientată spre vest. Moscova are trupe staționate într-o regiune ( Transnistria. n.r. ) în care separatiștii pro-ruși s-au rupt de sub controlul Chișinăului într-un scurt război, la începutul anilor 1990.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a acuzat Rusia de încercarea de a răsturna guvernul său, a declarat că Moldova se confruntă în continuare cu provocări serioase și a îndemnat partenerii să își sporească sprijinul. "Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, pe care l-am condamnat din prima zi, a cauzat daune enorme economiei noastre. Incertitudinea cauzată de război continuă să împiedice serios dezvoltarea noastră economică și va continua să o împiedice atâta timp cât războiul va dura", a declarat Sandu.

În cadrul platformei, au fost semnate acorduri pentru a oferi Moldovei peste 300 de milioane de euro în împrumuturi și 80 de milioane de euro în granturi, a declarat serviciul de presă al guvernului.

Aliații au salutat, de asemenea, eforturile Moldovei de a adera la Uniunea Europeană. Sub conducerea lui Sandu, Moldova, care se află între Ucraina și România, membră NATO și UE, speră să adere la blocul comunitar până în 2030. Franța, Germania și Polonia și-au exprimat "sprijinul neclintit și continuu pentru Moldova" în încercarea de aderare, potrivit unui proiect de rezoluție.

Țările, cunoscute sub numele de Triunghiul de la Weimar, au promis, de asemenea, sprijin forțelor armate moldovenești pentru apărarea țării, atât bilateral, cât și în calitate de parteneri ai UE. În mai, Moldova a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu UE, fiind prima țară care a încheiat un astfel de acord cu blocul comunitar.

